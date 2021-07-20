開發金控今日舉辦股東常會，通過發放現金股利每股新臺幣0.55元。開發金同時預期下半年隨著Covid-19疫苗接種人數逐漸增加，各國也祭出大規模刺激政策，全球景氣有望回溫。

開發金控表示，2020年合併稅後淨利為206.76億元(含非控制權益80.21億元)，每股稅後盈餘為0.87元，合併股東權益報酬率 (ROE) 為6.6％。

面對2020年因疫情帶來的挑戰，開發金控旗下子公司凱基銀行強化以法人金融、個人金融與金融市場為成長三大支柱。2020年度合併稅後淨利達到42.35億元，較2019年度增加6.18億元。凱基證券包含經紀、投資銀行、權證交易、債券承銷等各項業務持續維持市場領先地位。其中，經紀業務市佔率8.8％，穩居同業第二名；外資法人經紀業務市佔9.1％，國內券商排名第一；借券業務市佔率25.0％，為國內同業排名第二。

中華開發資本目前管理包含新臺幣、美元及人民幣等計價之11檔基金，投資區域涵蓋臺灣、大陸及美國地區，合計基金累計募資規模在2020年底來到420億元，並已完成直接投資撥款276億元、回收約58億元。

開發金控已於今年2月2日完成收購中國人壽21.13％股權，加計子公司凱基證券已持有之中國人壽股份，綜合持股比例達55.95％，順利完成持股過半目標，有助於提供在商銀、證券、資產管理，以及壽險業務發展上更為堅實的合作基礎。

展望2021下半年，開發金控表示，隨著Covid-19疫苗接種人數逐漸增加，各國也祭出大規模刺激政策，預期全球景氣有望回溫，然而疫情帶來的風險仍至關重要；面對各項不確定性及時代進展，開發金控將持續強化數位轉型，並將ESG各項議題納入公司決策流程。在ABCDE五年五大策略的積極推進下，開發金控將維持彈性，持續穩健營運，強化績效。