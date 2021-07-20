劉伊心思考要將虎弟打造成什麼樣的型男風格。（泡泡糖定製影像提供）

「美胸皇后」劉伊心跟老虎牙子CEO林志隆婚後，育有2歲大女兒牙子，最近喜得第2胎牛弟弟，一家四口湊成好字。劉伊心笑說，弟弟生日剛好跟老公虎哥同一天，要幫爸爸「如虎添翼」，所以就取名為「子翼」，近期拍攝新生兒寫真，也特別戴上超仿真的純白羽毛翅膀，造型跟小名完美呼應，拍攝過程中兒子也「表情包」不斷，一下學爸爸皺眉、一下跟媽媽一樣愛笑，夫妻倆也興奮在旁不停捕捉珍貴的每一刻。

談到兒子這次的寫真造型，劉伊心跟老公大呼滿意，當初女兒小名「牙子」就是從老虎牙子而來，幫爸媽事業助陣，這次兒子其中一套造型也是搭配「子翼」的名字，背後長出天使般的毛絨絨翅膀，要替爸爸「如虎添翼」，還有一套造型一扮成從森林蹦出的新生精靈，被萬物包圍，有力的茁壯著，「我自己也拍照魂爆發，把很多夢幻的花草放在身上。人家說看自己的小孩都覺得最可愛，以前大女兒的新生兒寫真被我打造成花系列的花仙子，優雅綻放，這次虎弟變成力量十足的小天使、充滿靈氣的小男孩。」

劉伊心一向很有自己的主見跟步調，過去不只是協同管理多家公司的女強人，邁入婚姻並成為二寶媽後，也常在社群分享如何平衡職業婦女生活的秘訣。最近生下弟弟，劉伊心回想女兒當年拍照都在睡，就是個文靜的小仙子，兒子就比較皮，前一秒學爸爸在思考什麼商業決策的皺眉表情，下一秒又可以學媽媽擺出「明星露齒笑」，全家都被逗得超樂，最後拍全家福時大家也很投入，畫面非常溫馨。

貴為選美皇后的劉伊心，穿搭很有自己的獨特風格，過去有了女兒牙子的造型經驗，現在則是摩拳擦掌，思考要把虎弟打造成什麼樣的型男風格。對於上帝賜與的2個小寶貝，圓滿了家庭夢，劉伊心說她跟老公都非常感恩，希望孩子們都能健康快樂長大，成為自信亮眼的人。