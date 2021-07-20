網友氣炸在PTT貼出對話，表示全部都在居家隔離，到現在還在營業。(翻攝PTT／吳建輝彰化傳真)

消息曝光引發網友熱議。(翻攝PTT／吳建輝彰化傳真)

網友也質疑，為何政府沒有公布足跡，是否有蓋消息的嫌疑。(翻攝PTT／吳建輝彰化傳真)

19日有PTT網友PO文，彰化員林某知名健身集團隱匿確診者足跡繼續營業，內文指出有會員13日至該健身房運動，16號卻被衛生局匡列篩檢和自主管理，離譜的是這期間該健身房還持續營業，縣府也沒有公布足跡，對此該健身房公關回應，16號晚間確實收到衛生局通知，隨即進行大清消並配合疫調，但強調不能自行公布足跡，一切依照衛生局指示，可受公評。

健身房公關回應，16日晚間8點接獲通知後，隨即閉館進行消毒，由於接獲通知後仍在營業，率先告知現場會員及教練，並發放會員簡訊，通知同時段曾接觸的會員有確診者足跡等資訊，一切遵照衛生局指示配合疫調，據了解確實有確診者13日晚間到過健身房，停留將近一個小時時間。

公關表示，健身房的立場就是全力配合衛生局，16日配合相關清消後，經詢並不用停業，因此當晚消毒完畢後，隔日就恢復營業，並加強實聯制要求，場館也每小時進行消毒，教練每周快篩來確保會員安全無虞，健身房這邊也不能擅自公布足跡，因此絕對沒有隱匿的問題。

依照規定健身房都必須實聯制登記，主管機關是否因能掌握人流，才沒有公布足跡，對此因衛生局正在議會備詢，表示下午掌握相關情事後，將統一對外說明。