世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）20日將搭乘自家公司火箭前往太空，出發前夕接受美國媒體訪問時吐露心情，笑稱「大家一直問我緊不緊張」。

亞馬遜公司創辦人貝佐斯今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「今晨」（This Morning）訪問中說：「大家一直問我緊不緊張。我並不緊張，我很興奮，很好奇，我想知道我們會有何收穫。」

主持人問他：「你不緊張？你怎麼能不緊張？」貝佐斯回說：「我們一直在受訓。火箭系統準備好了，全體人員也就定位，這個團隊超棒。我們就是對此感覺非常好。」

貝佐斯旗下藍源公司（Blue Origin）的新謝波德號（New Shepard）火箭發射系統，預定美國中部夏令時間20日上午8時（台北時間20日晚間9時）執行首次載人上太空任務，地點在公司位於德州的一號發射場（Launch Site One）。

法新社報導，貝佐斯一行人將從德州西部升空，然後在地表上空100公里的卡門線（Karman line、即國際承認地球與太空的分界線）之外，體驗數分鐘的太空之旅，之後返回地球，整個過程大約11分鐘。今年7月20日正是阿波羅11號執行人類第一次登月任務52週年紀念日。

英國維珍銀河公司（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）本月11日搶先一步上太空。不過貝佐斯和布蘭森一樣堅稱這不是在競賽。

貝佐斯今天告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）：「有一個人是第一個上太空，他的名字叫加加林（Yuri Gagarin），而且那是很久以前的事。」加加林是前蘇聯時期太空人，1961年完成上太空創舉。

貝佐斯還說：「這不是一場競賽，而是關於建造一條通往太空的道路，以便後代子孫可以在太空中做不可思議的事。」

這趟太空之旅的成員除了貝佐斯和弟弟馬克（Mark Bezos），還有82歲的美國退役女飛行員馮克（Wally Funk）和18歲物理系學生戴蒙（Oliver Daemen），馮克和戴蒙將分別成為歷來前往太空最年長和最年輕的人。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100720