經濟部水利署第九河川局今與吉安鄉公所前往視察榮光抽水站，確保2台抽水機具運作功能。（羅亦晽攝）

第九河川局謝明昌（左）也將盤點需加強之處告訴吉安鄉長游淑貞（右），盼能再烟花颱風來臨前，整備完畢。（羅亦晽攝）

位在花蓮吉安化仁海堤的溯升監測站，即時提供海岸防災單位與沿海居民在發生海堤越波溢堤災情前的預警資訊。（羅亦晽攝）

花蓮吉安化仁海堤區域堤面溯升量測系統。（羅亦晽攝）

花蓮縣吉安鄉榮光社區離海堤不到2百公尺，因地勢低窪，每逢颱風來襲，必定要進行撤村動作，經濟部水利署第九河川局2013年在村內設置抽水站，有效達到減洪降災目標。隨著烟花颱風將至，中央、地方不敢大意，針對沿線防汛整備逐一盤點，確保抽水站等功能正常，留意海水暴漲及落實疏散撤離計畫。

榮光社區是個土地高度不到500公尺的退伍軍人小聚落，因位處聯合排水與吉安溪匯流處，每逢豪雨或颱風侵襲，總是花蓮地區發佈撤村的聚落之一；第九河川局2013年在設置榮光抽水站，站內設有2部每秒1立方公尺的抽水機，社區內各進出路線及巷弄道路均設置集水系統，將地表水匯集引流至抽水站前的池集中，再抽送至吉安溪入海。

榮光抽水站完工後，交由吉安鄉公所負責維護管理，因烟花颱風逼近，襲台機會高，且中央氣象局不排除從北部登陸，為確保抽水站功能及沿線海堤相關防汛設備正常，水利署今也派員至花蓮，與第九河川局長謝明昌及吉安鄉長游淑貞等人前往視察。

謝明昌指出，每個颱風平均影響台灣3天，因此會建議一般抽水站備足三天份的油料，供機具順利運轉，雖然榮光抽水站有油料，不過仍希望他們能備足3天份以上，以備不時之需，同時人員也能在颱風來襲時，安心操作。

南濱海堤因0206大地震造成部分損壞，經復建工程已有改善，不過近日花蓮地震頻繁，改善之處恐再度被破壞，謝明昌表示，已派員趕在颱風來臨前，進行非破壞性的檢測，確保安全無虞，同時也確認一旁化仁海堤的溯升監測站，其運作功能一切正常。