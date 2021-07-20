花蓮縣吉安鄉榮光社區離海堤不到2百公尺，因地勢低窪，每逢颱風來襲，必定要進行撤村動作，經濟部水利署第九河川局2013年在村內設置抽水站，有效達到減洪降災目標。隨著烟花颱風將至，中央、地方不敢大意，針對沿線防汛整備逐一盤點，確保抽水站等功能正常，留意海水暴漲及落實疏散撤離計畫。
榮光社區是個土地高度不到500公尺的退伍軍人小聚落，因位處聯合排水與吉安溪匯流處，每逢豪雨或颱風侵襲，總是花蓮地區發佈撤村的聚落之一；第九河川局2013年在設置榮光抽水站，站內設有2部每秒1立方公尺的抽水機，社區內各進出路線及巷弄道路均設置集水系統，將地表水匯集引流至抽水站前的池集中，再抽送至吉安溪入海。
榮光抽水站完工後，交由吉安鄉公所負責維護管理，因烟花颱風逼近，襲台機會高，且中央氣象局不排除從北部登陸，為確保抽水站功能及沿線海堤相關防汛設備正常，水利署今也派員至花蓮，與第九河川局長謝明昌及吉安鄉長游淑貞等人前往視察。
謝明昌指出，每個颱風平均影響台灣3天，因此會建議一般抽水站備足三天份的油料，供機具順利運轉，雖然榮光抽水站有油料，不過仍希望他們能備足3天份以上，以備不時之需，同時人員也能在颱風來襲時，安心操作。
南濱海堤因0206大地震造成部分損壞，經復建工程已有改善，不過近日花蓮地震頻繁，改善之處恐再度被破壞，謝明昌表示，已派員趕在颱風來臨前，進行非破壞性的檢測，確保安全無虞，同時也確認一旁化仁海堤的溯升監測站，其運作功能一切正常。
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