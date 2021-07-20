前不久被曝光的中國航太投資董事長張陶毆打兩院士事件出現最新進展。7月19日晚間，中國航太科技集團宣佈，根據法規針對張陶給予職務、黨籍開除的「雙開」處分。同時據朝檢線上指出，19日北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人張陶以涉嫌故意傷害罪批准逮捕。

據大陸媒體稍早報導， 6月6日中國航太投資黨委書記、董事長張陶，以匯報航太投資情況為由，邀約大陸國際宇航科學院兩位院士吳美蓉、王晉年一起聚餐，席間提出讓兩位院士推薦入選國際宇航科學院院士的要求遭到拒絕並引發口角。

張陶及其下屬隨吳、王兩位院士回到王的住處，在電梯前的走廊及電梯間對王進行長達1個多小時的毆打，致使王晉年肋骨骨折、全身多發性軟組織損傷、頭胸腹部腫脹、頭暈嘔吐。同時也導致吳美蓉脊椎骨折、住院手術。

根據《中國基金報》引述公開資料顯示，張陶出生於1964年，曾任中國航太科技集團公司計畫經營部經濟技術合作貿易處處長、香港航太科技集團規劃開發部總經理，香港航太科技國際集團執行董事與黨委委員，中國航太科技集團經營投資部副部長等。