合庫金控今日上午已順利開完股東會，合庫金董事長雷仲達對未來營運方向指出，將持續鞏固核心競爭優勢，奠定堅實經營利基，促進業務均衡發展之外，也將更進一步提升財務操作績效，優化資產運用效益，深化風險內控管理，培育多元專業人才，並推動創新科技應用、升級數位金融服務、厚植海外營運實力，擴增境外獲利貢獻。

合庫金股東會已通過今年的股利配發，每股配發股利1.05元，其中現金股利0.85元，及盈餘轉增資配股0.2元；若以合庫金目前每股約21.55的價位計算，每股現金殖利率約在3.9％。

雷仲達指出，109年合庫金控持續穩健獲利，合併稅後淨利達新台幣171.35億元，雖較108年度衰退2.71％，但遠遠超過調整後的淨利目標；每股盈餘1.24元，淨值報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為7.38％及0.43％，各金控集團子公司也都維持獲利狀態。

合庫金在109年的獲利展現了相當的多元引擎動能，除了合庫銀行109年稅後淨利為148.97億元，雖較108年減少11.04億元，但目標達成率114.55%，獲利仍優於預期之外，合庫證券及合庫人壽稅後淨利均創下歷年新高，且分別成長106%及47%，合計銀行之外的6家子公司獲利貢獻占比提高至15%，創下歷史新高。

對於公司治理的成果，合庫金也在股東會上報告，包括金管會公布今年第三次公平待客原則評比前20%名單，銀行、證券雙雙進榜，合庫證券更是二度上榜，顯現集團落實公平待客成效；此外合庫金控去年亦獲得英國標準協會(BSI)頒發的「永續韌性傑出獎」和台灣企業永續能源基金會(TCSA)頒發的「台灣企業永續報告獎—金獎」，今年合庫在ESG面向，將致力推動綠色金融、落實赤道原則，並關注高齡長照等議題。