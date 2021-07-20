55歲張姓男子在網路中認識自稱「台灣妹妹芊芊」的女子，雙方互加Line後，女子要求前往便利商店購買3萬元點數後才可進一步交往。（翻攝）

55歲張姓男子在網路中認識自稱「台灣妹妹芊芊」的女子，雙方互加Line後，女子要求前往便利商店購買3萬元點數後才可進一步交往。（翻攝）

三重所警員吳忠澤、林世偉9日執行巡邏勤務時，接獲超商店員通報，張男疑似遭詐需要協助。（翻攝）

愛情來了？網路詐騙交友買3萬點數 可跟台灣辣妹見面

55歲張姓男子在網路中認識自稱「台灣妹妹芊芊」的女子，雙方互加Line後，女子要求前往便利商店購買3萬元點數後才可進一步交往，張男不疑有他前往新北市三重區某超商購買點數，所幸店員察覺有異，立即通報警方及時攔阻，張男才恍然大悟「自己受騙上當！」

三重所警員吳忠澤、林世偉9日執行巡邏勤務時，接獲超商店員通報，張男疑似遭詐需要協助，員警到場後先了解狀況，原來張男在網路社群通訊軟體，結識暱稱「台灣妹妹芊芊」的女網友。

芊芊大頭貼是面容姣好、身材火辣的美女照，兩人隨後再透過LINE通訊軟體相談甚歡，一度讓張男陷入愛情的漩渦，芊芊告知張男只要去超商購買價值3000元的「GASH」卡，再拍照回傳序號和密碼頁面後兩人即可見面。

未料張男回傳上述資料後，芊芊又以「初次見面、保障雙方權益」等理由，要張男再加碼3萬元遊戲點數為保證金，並稱見面後安全無虞會全額現金退費。

此時已經引起超商店員的注意，由於張男是超商熟客，平時不會購買遊戲點數，經超商店員關懷提問後，察覺有異立即通報警察，最後經員警不斷勸說，並告知此為典型「假交友真詐財」詐騙手法，張男才恍然大悟，成功攔阻3萬元。

三重警分局表示，假交友詐騙手法層出不窮，詐團基本操作流程包括：一、潛伏在各大交友網站，隨機聊天或用假大頭貼吸引民眾上鉤。二、交易前須先購買遊戲點數，作為「初次見面、非軍警人員」的保證金，並謊稱於交易後全數退還。三、編造各種理由，促使被害人持續購買點數。四、被害人不從或取消交易，將威脅對其人身或家人不利。三重警分局也提醒民眾謹慎以待，若有任何問題可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。