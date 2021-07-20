【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國是近幾年(疫情之前)在亞洲旅遊市場上表現相當亮眼，不管是KPOP或韓劇，讓韓國旅遊興起，更有「高光」的吸引力，許多追星族一年多次前往，對韓國各地文化及美食的熟悉程度比國旅更有了深度了解，這一篇為新的追星族列下幾處必遊，您可以到偶像的經紀公司或週邊，甚至偶像常去的餐廳，來一場「星夢」之旅，或許有幸還可以來場不期而遇的邂逅呢！

韓流明星街K-STAR ROAD(圖片：韓國觀光公社提供)

韓流明星街K-STAR ROAD上的藝術公仔GangnamDol(江南偶像)_BTS韓流明星街K-STAR ROAD是可以這裡感受韓流的一條路，反應最新、最時尚的韓流趨勢，這裡有許多當紅藝人留下回憶的地方，如明星們愛去的店家與故事都可以在這一條路上看見。 (圖片：韓國觀光公社提供)

島山公園十字路口與鶴洞十字路口之間為A區，鶴洞十字路口與清潭十字路口之間為B區，清潭十字路口與永東大橋南端交叉路之間為C區，島山公園十字路口與新沙站十字路口則是D區。而新沙洞林蔭道也位於D區內，是首爾最時尚的熱門景點。建議旅遊路線，民眾可從狎鷗亭洞、清潭洞、島山大路、林蔭大道一帶，有70多個與韓流明星相關的故事及商店介紹，觀光客可至旅遊諮詢服務中心索取導覽手冊，並藉由手冊親自走訪這些地方。

韓國綜合貿易中心COEX附近的螢幕廣告(圖片：韓國觀光公社提供)

若您走累了，天氣太好或是天氣不好，您就可以至COEX MALL，COEX MALL室內購物中心，現在「KOREAN ACTORS 200（韓國演員200）」華麗登場，您可以找到您最愛的韓星照片！除了明星照片，COEX地下為COEX MALL購物中心，入駐各種品牌商店及多元化的美食，無論是購物或體驗美食，所有需求一次滿足！不受氣候及季節影響，四季皆適合前來旅遊。

除此之外想停留在自己喜愛的偶像所在處，至經紀公司，也是不錯的方法，尤其有些經紀公司一樓設有咖啡廳等，是可以入內的！若您的偶像是Wonder Girls、2PM、GOT7、TWICE等，當然得至JYP娛樂公司。JYP辦公大樓原本在清潭洞，2018年正式搬到江東區(奧林匹克公園旁)，並將一樓作為對外開放的Soul Cup咖啡廳，一般民眾皆可進去喝咖啡。另外，JYP SOULCUP樂天世界塔店在樂天世界塔2樓。JYP SOULCUP是JYP娛樂公司旗下藝人們拉近與粉絲們間距離的特色體驗型咖啡廳。繼JYP娛樂公司新址的咖啡一號店，這間樂天世界塔店為第二間開幕的分店。

若您的偶像是EXO、SHINee、少女時代、寶兒、RedVelvet 、SuperJunior等韓流明星，即可至SM，SM娛樂公司是韓國具代表性的藝人企劃公司之一，公司辦公大樓位於江南區清潭洞，辦公大樓地下一樓有SUM超市，超市內販售SM旗下藝人以及和其他藝人合作的作品。

YG PLACE(圖片：韓國觀光公社提供)

若您喜歡BIGBANG、WINNER、iKON、BLACKPINK、姜棟元等明星，位於麻浦區合井洞的YG娛樂公司，就是您不能錯過，YG辦公大樓，是韓國內具有代表性的演藝企劃公司之一，大樓特點是外觀設計時尚獨特。

HYBE INSIGHT而現在最夯的團體，當屬BTS(防彈少年團)，經紀公司HYBE ENTERTAINMENT的野心之作「HYBE INSIGHT」，於今(2021)年5月14日開幕。音樂博物館兼綜合文化空間的HYBE INSIGHT中， BTS(防彈少年團)、TXT、Seventeen、NU’EST、GFRIEND等K-POP歌手透過音樂與粉絲相會，館中還提供視覺、嗅覺、觸覺等的音樂體驗，並可購買到明星周邊商品，享受烘培麵包、飲品等。值得一提的是連接地下1~2樓的「HYBE Music」是HYBE INSIGHT的亮點空間，可欣賞到8.5公尺高的獎盃牆，以及大型螢幕上播放的精彩影片。

乙支路小明太魚乾一條街 (圖片：韓國觀光公社提供)

若您是防彈少年團的粉絲，您一定看過《2021 Season’s Greetings》預告片，他們以上世紀七八十年代讓女生心動的花美男形象抓住了人們的視線。若您想至拍攝地，乙支路一代成爲新的ARMY Tour路線而備受關注。

另外位於江南區島山大路的Yoojung食堂，是BTS防彈少年團從練習生時開始就經常光顧的一家餐廳。防彈少年團出道之後曾在電視節目中介紹過這家餐廳，之後這裡便隨著防彈少年團的人氣一路飆升。現在這家餐廳已經佈滿了防彈少年團和粉絲們的痕跡，更是阿米們朝聖的必到之處。

若您喜歡的是EXO世勳的粉絲，位於狎鷗亭的飲料專門店Cofioca，內部有很多偶像和粉絲們留下的痕跡，店內老闆娘有時甚至會講一些明星的趣事，還能獲得印有明星頭像的紙杯套，世勳可喜歡點裡頭的「巧克力可樂達」！

若您喜歡BIGBANG，位於首爾地鐵2號線弘大入口站1號出口鄰近的「弘大朝鮮火爐烤肉」，就是BIGBANG常現身的餐廳。

位於江南區宣陵路的「清潭谷韓定食」被稱之為偶像團體的員工餐廳，由於店家所在之地，周遭有許多娛樂公司，而這些娛樂公司旗下的藝人都喜歡光臨這家餐廳。據說，偶像團體的成員們偶爾想要吃家常飯時就會來這裡，看起來美味又豐富的飯菜讓人可以飽餐一頓，充滿著家的溫度的清潭谷，也是令許多明星們不斷訪問的理由。

若您是追星族，想一睹偶像的經過之路，不妨參考後前往，但也請粉絲在追星的同時，也要量力而為！