疫情衝擊各行各業，有的咬牙苦撐盼迎解封日，但有的業者不堪兩個月營運受挫，造成不少旅館及餐廳業者部分停用或全部停業，台中市府主動協助業者減房屋稅，從去年疫情以來，已有700多家旅館及餐廳業申請，減房屋稅近千萬元。

地方稅務局長沈政安表示，供旅館及餐飲業使用的房屋，依規定應按營業用稅率3％課徵房屋稅，去年疫情爆發以來，旅宿及餐廳業首當其衝，許多業者縮減營業面積或規模，降低成本。目前疫情雖有趨緩，但旅宿及餐飲業者仍有部分面積停用或停業，該局延續紓困措施，主動協助業者於停用期間改按「非住家非營業用」稅率2％課徵房屋稅。

沈政安說，若業者房屋是承租來的，地稅局也請屋主偕同業者申請減稅，促進房東和業者研議降租。此外，今年疫情更為嚴峻，該局更針對去年已經申請過紓困減稅，今年沒提出申請的旅宿及餐廳業者，主動提醒並協助減稅。

地政局強調， 受疫情影響有繳納困難的餐廳及旅宿業者，可於繳款書所載繳納期間屆滿前，該局也提供提出延期或分期措施，最長可延1年、分36期，1期為1個月。截至目前申請分期或延期繳納的稅額近5000萬元。