烟花颱風可能造成北部地區影響，新北市水利局召開颱風前整備會議，除加強清淤巡檢，也研擬啟動32座抽水站提早溫機起抽，及15座抽水站預抽機制，盡量保持預抽最低水位，預計可增加36萬公噸滯洪量，以平均1萬公噸需花費1億工程經費計算，可節省36億公帑。

水利局表示，市府除落實雨水下水道維管工作、防汛砂包整備及適時啟動防災機制應變，並以智慧防汛平台導入物聯網資訊與即時監測系統整合，全面防災。

其中利用智慧科技包含路面淹水感測器、雨水下水道水位監測及CCTV及LINE機器人即時推播等運用，減省防汛監視人力，補強人為監視盲點。

其中市府在在不影響抽水機組功能下，研擬啟動32座抽水站提早溫機起抽及15座抽水站預抽機制，預先抽排抽水站前池水位，盡量保持預抽最低水位，預計可增加36萬公噸滯洪量。

另也提供親水空間的河濱公園，將於海上陸上颱風警報發佈後，迅速做好相關設施、停車場等撤離工作，以維河防安全。

水利局及市轄各區公所相關單位因應颱風持續展開溝渠、箱涵、下水道清淤工作，且於颱風豪大雨期間皆依已訂定防汛作業手冊執行並已陸續完成各項檢查清淤工作，並備有足夠數量沙包供臨時搶險及區公所領取使用。

而地勢低窪、易積水處設置大、中及小型移動式抽水機組共23台，並於分洪道、各區低地排水設施自主檢查，為即將來臨颱風，做好萬全整備。