一項美國研究發現，一種稱為「S2H97」的抗體能夠有效對抗各式各樣的變種新冠病毒及相近的冠狀病毒，研究人員將它稱為「超級抗體」，認為將有助於發展出各種療法與疫苗。

超級抗體如何協助製造疫苗？

據「Nature」網站報導，美國西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的研究團隊14日在國際期刊《自然》（Nature）發表最新研究成果，研究人員檢測了由美國生技公司Vir Biotechnology從新冠患者及SARS患者身上分離出的12株抗體，檢測這些抗體纏上病毒基因片段的能力，這項研究的目的是為了解決目前醫界治療新冠的困境：部份變種病毒帶有的突變能夠脫逃抗體治療。

現階段許多抗體療法主要是讓抗體纏上會和人類細胞受體結合的病毒蛋白片段，這個蛋白片段又稱為受體結合區域（Receptor-binding domain，RBD）。

研究人員編列了一份清單，上頭列出了好幾個變種新冠病毒受體結合區域上的數千個突變，以及和新冠病毒相近、稱之為「sarbecovirus」的冠狀病毒的受體結合區域突變，「sarbecovirus」轄下包含「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）病毒及新冠病毒。研究人員接著評估這些突變如何影響12株抗體結合的能力。

結果顯示，一株稱為「S2H97」的抗體脫穎而出，能夠結合所有「sarbecovirus」冠狀病毒的受體結合區域，並且能夠避免一系列變種新冠病毒及其他「sarbecovirus」在細胞之間傳播，此外，「S2H97」也能夠避免倉鼠感染新冠肺炎，研究人員因此又將「S2H97」稱之為「pan-sarbecovirus antibody」，形容是「最酷抗體」。

進一步檢視「S2H97」抗體的分子結構，會發現它主要攻擊病毒受體結合區域上一個先前沒被發現的區域，這個蛋白片段只有在受體結合區域和人類細胞受體結合時才會顯現。

研究作者、賀勤森癌症研究中心的生化學家史達（Tyler Starr）表示，抗體鎖定這塊受體結合區域能夠對好幾種病毒產生保護效力，未來甚至可能用來製造相關疫苗。

加拿大薩斯克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家班納吉（Arinjay Banerjee）表示，好消息是人類已經辨識出能夠結合一系列「sarbecovirus」的抗體，但目前最大的問題是：「那些已經存在、但我們仍不知道的病毒又該怎麼辦？」他說雖然科學家無法測試未知病毒，但是相關的療法與疫苗將有助於全球對抗下一波冠狀病毒疫情。