高雄市1名74歲林姓老婦人7月15日在住家附近郵局提領200萬現金後，委請行員報警，警方趕抵郵局，急問林婦提領鉅款是否遇到詐騙集團，未料，林婦卻脫口指家裡修繕房屋需要用到錢，因200萬不算小數目，她一個人隻身到郵局，怕在回家的路上被搶，於是請警方協助護鈔，警方確認林婦並非遭詐騙，親自護鈔讓林婦安心返家。

高市三民二分局鼎山所警員王品超、許丞悰7月15日執行11時至13時巡邏勤務時，獲報大昌一路與鼎山路口的大昌郵局有民眾請求協助；警方趕往現場發現74歲的林姓老婦人提領了200萬，懷疑林婦遇到詐騙集團，於是趨前細問林婦領錢原由。

林婦靦腆地向警方表示，因家中正在裝潢修繕，需要支付工程費，因此到郵局提領現金，因為200萬金額龐大，加上她一個人隻身來郵局提領，怕在回家的路上被搶，又不好意思請求警方協助，因此請郵局人員代為報案，希望警方幫她護鈔返家。

警方擔心林婦遭詐騙集團恐嚇，當下仍不厭其煩地向林婦解說詐騙集團慣用的伎倆、新型詐騙手法，宣導反詐騙，並一再地向林婦確認是否有遭到詐騙的情形。幾經確認林婦並非遭詐騙後，警方便親自陪同林婦護鈔返回住家，讓林婦感激在心。