國產高端疫苗通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA），不過，民眾黨立委高虹安、蔡壁如今質疑，高端疫苗EUA審查過程竟然沒有錄音錄影，讓外界對其公信力存疑，要求公開會議紀錄。蔡壁如也呼籲高端，後續應繼續完成三期臨床試驗，再循正規管道獲得FDA、WHO、歐盟的認證，才能被國際承認，避免未來民眾施打後變成國際旅行的孤兒。

蔡壁如指出，高端取得衛福部食藥署的EUA，該會議與會專家中有18人同意、1人再補件、1人不同意，民眾黨團尊重專家會議的專業審查結果，且支持國產疫苗的發展，但食藥署在6月15日提出我國自己的EUA標準，外界就認為過於急促草率，除了內容疑似僅抄錄美國FDA部分標準外，也選用全球民主法治國家皆尚未於新冠肺炎疫苗普遍採用的指標，亦即以「免疫橋接」取代三期臨床試驗，創下全球首例。

蔡壁如表示，目前國際上通過EUA的疫苗都是有將相關試驗結果發表在著名醫學期刊，如Lancet、New England Journal of Medicine(NEJM)，並且經過國際上的醫學同儕審核，讓不同疫苗之間有國際的可比較性，蔡壁如質疑，高端公司是否有提供已發表的論文給審查委員？論文投稿過程中的審稿委員意見又為何？

蔡壁如強調，高端雖然是民營生技公司，但它獲得衞福部疾管署COVID-19疫苗研發補助計劃，取得4.7億元補助款，依該計劃，高端須承諾以優惠價格、一定數量優先供貨國家防疫之用；也要求衞福部必須公開此優惠價格、其計算公式、保證供貨數量，以及出貨規劃等事項。

蔡壁如呼籲，未來第二類人員接種第二劑疫苗時，應接種高端疫苗；另外，總統、副總統更應率先表態，並且對外公開，而不是用「將依照指揮中心開放施打之計畫，妥適進行後續相關規畫」這樣模糊的官話唬攏民眾。

高虹安則質疑，新冠病毒不斷隨著傳播進化產生變種病毒株，高段疫苗臨床試驗只有原始病毒株，當BNT、莫德納疫苗碰上變種病毒株保護力都大降，若是無法確保國產疫苗對新型株的保護力，那就是一個走不出台灣，甚至是尚未上市就即將過時的疫苗。