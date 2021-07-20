據中車青島四方機車車輛股份有限公司（下簡稱「中車四方」）官方微博消息，世界首個時速600公里高速磁浮交通系統今天（7月20日）在青島亮相。這是當前世界上速度最快的地面交通工具。

目前大陸高鐵的最高營運時速為350公里，航空巡航經濟時速為800至1000公里，時速600公里高速的磁浮交通系統可以填補高速鐵路和航空運輸之間的速度空白。

高速磁浮既可用於長途運輸，也可用於快捷通勤，尤其適用於三種交通運輸模式，即經濟規模大、同步性高、一體化強的「通勤化」交通，經濟規模大、互補性強、協調性需求高的大型城市間的「同城化」交通和經濟規模差異大、發展均衡性需求大的東西部中心城市間的「走廊化」交通。

對於豐富中國大陸的軌道交通體系結構，形成由航空運輸網、高速輪軌網和高速磁浮網組成的高速運輸網，實現中國軌道交通技術持續領跑，在未來國際競爭中搶占技術制高點，具有重要而深遠的意義。

以時速600公里磁浮交通方式計算，濟南到北京480公里，目前高鐵運行最快1小時22分鐘，通常1小時40分鐘，未來如果開通時速600公里磁浮交通，濟南到北京將只有48分鐘，濟南和北京、山東半島城市群和京津冀城市群之間將步入「1小時經濟圈」。

在山東半島城市群內部，濟南和青島兩大中心城市距離352公里，目前高鐵運行時間，最快1個半小時，2個半小時常見，有時到3個半小時，未來如果開通時速600公里磁浮交通，濟南到青島將只有35分鐘，濟南和青島、濟南都市圈和青島都市群之間，接近成為「半小時經濟圈」。

各界好奇，高速磁浮列車的應用前景在哪？目前，大陸多地提出了修建高速磁浮鐵路的計畫。2021年3月，京滬高速磁浮進入交通運輸部2021年交通運輸戰略規畫政策項目計畫。

2020年，浙江省發佈的《省綜合立體交通網規畫》徵求意見稿提出了滬杭磁浮等工程，滬杭磁浮預計總投資約860億元（人民幣，下同），設計速度時速600公里。

2020年，雲南省計畫新建昆明至麗江高鐵，擬採用高速磁浮建設。而根據中國中車此前規畫，將在山東建設一條高速磁浮試驗鐵路。

目前，大陸有三條處於運營狀態的磁懸浮線路：2003年1月開通的上海磁懸浮線，線路全長30公里，最高運行時速430公里，列車購買自德國；2016年5月，長沙磁浮快線正式運營，這是中國首條完全有自主知識產權的中國磁懸浮商業運營示範線，時速只有100公里；2017年12月開通的北京市郊鐵路S1線，屬中低速磁浮線路，全長10.2公里，運行最高時速120公里。

從綠皮火車到和諧號動車組、復興號智慧型高鐵，到中低速磁懸浮再到今天時速600公里高速磁浮列車，中國火車的車速在不斷提高。從初期學習借鑒國外技術到真正實現自主研發，從跟跑、並跑到領跑，中國速度不斷刷新。