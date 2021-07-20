緯創(3231)智能手機的生產確定由中國移轉到印度，緯創智能總經理沈慶堯表示，在印度的策略是先求穩再求量的成長。印度是緯創智能在手機和其他國際化布局很重要的據點。此外，近2年來工控物聯網在緯創智能產品項目中成長相當快速，拜疫情之賜，全球電商和工業4.0自動化需求升溫，緯創的工控聚焦在移動的工控裝置，因提早在材料布局，所以今年受缺料影響有限。最後，緯創智能在車載的成長，目前已經有3個中國客戶以及日系原廠客戶。

沈慶堯表示，印度的供應鏈和機件不如中國，所以整個的成長速度不會像中國這麼快，再加上今年疫情的關係，上半年在印度執行了很多的系統改善和訓練。同時，6月份緯創也完成了印度全部員工第一劑疫苗的施打，工廠在7月已經全數恢復生產。期望下半年穩定的成長下，能將量放大到最大的產能並延續到2022年。

緯創在去年8月開始執行雙總經理制，緯創總經理職務由緯創科技林建勳執行長與緯創智能沈慶堯執行長升任並共同擔任之。

去年緯創EPS重新站回3元，創10年來新高，緯創科技總經理林建勳表示，主要是公司進行產品組合調整以及數位轉型。今年上半年緯創的營收中由4成來自於NB/DT，而3成約於伺服器，其他部分就包括智能裝置等其他項目。