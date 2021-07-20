受惠於Whitley需求逐季攀升，且伺服器/NB訂單能見度良好，金像電(2368)董事長楊承澤表示，下半年業績可望比上半年好，審慎樂觀看待下半年營運，今天股東會通過每股配息1.5元。

金像電轉型朝伺服器及雲端網通產品布局，經過多年調整，產品組合優化，營運漸入佳境，受惠於宅經濟及遠距生活需求延續，NB、伺服器及雲端網通接單暢旺，讓金像電今年上半年業績表現亮眼，第1季稅後盈餘為5.95億元，年成長49.5%，每股盈餘為1.1元，累計前6月合併營收為121.64億元，年成長6.84%。

目前伺服器約佔金像電營收50%，雲端網通產品約佔20%，NB約20%，基地台等其他產品約佔10%。

除現有產品，金像電也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

金像電預估，今年資本支出約8億元到10億元，維持去年相同水準，以去產能瓶頸為主。

展望下半年，金像電表示，各產品訂單狀況不錯，下半年會比上半年好，只要疫情控制得宜，全年業績可望勝去年。

金像電今天股東會通過109年財報，109年合併營收為233.98億元，年成長23.21%，營業毛利為52.9億元，年成長1.12倍，合併毛利率為22.61%，年增9.5個百分點，稅後盈餘為20.66億元，年成長15倍，每股盈餘為3.82元；股東會決議每股配息1.5元，包括盈餘配息1元及資本公積配息0.5元。

金像電股東會也完成9席董事改選，新任董事當選人有：楊承澤、楊長基、林蓮美、金相投資公司代表人蔡榮棟、楊長青、楊承蓉；獨立董事當選人有：謝鎮洲、江文石、林姿瑛。