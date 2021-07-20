隔夜美股大跌，新變種病毒可能影響經濟成長，20日日股盤中一度創6個月新低點27,330.15點。早盤結束時，日經指數收27,564.52點，跌88.22點或0.32%。東證暫收1,899點，跌8.13點或0.43%。

美國3大指數全收低，標普與那斯達克都創下自5月中旬以來，最大單日跌幅。

隨著東京每日新確診數上升，目前正重啟第4次緊急狀態。同時，日本民眾也越來越擔心，因為藉東奧復賽，新變種病毒傳染力更高，染疫者數目也會跟著增加。

IwaiCosmo證券認為，市場愈來愈擔心景氣復甦會有變數。因為即將進入4天長假，然後下周又有財報出爐，因此進出會較謹慎。

22日與23日適逢日本國定假日，因此股市休市兩天。同時，23日也將舉行東奧復賽開幕式。

日經指數中，軟銀跌0.79%，迅銷跌0.47%，發那科也跌2.21%。在33個產業分類中，只有精密設備製造商與航運股上漲。至於能源族群跌幅最大，因油價表現疲軟而下跌3.34%。

由於疫情期間印表機需求強勁，佳能也將年度財測目標上調43%，股價大漲8.09%。同時，其它辦公設備製造業者也上漲，例如，精工愛普生漲5.86%，理光漲2.49%，佳能的競爭對手Nikon也漲3.09%。