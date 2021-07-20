臺企銀(2834)今（20）日召開股東常會，由董事長林謙浩主持，會中通過2020年報及股利分派案，決議配息0.1元、配股0.34元，合計派利0.44元。展望今年，臺企銀將提出授信精進方案，設立數位轉型委員會強化數位金融服務，盼提升營運績效及資產品質表現。

此次股東會亦完成董事全面改選，新任10席董事為財政部代表林謙浩、張志堅、林秀燕、游宏生，臺銀代表王文杰、蔡子(日告)，國發會代表葉俊顯、臺企銀工會代表陳明輝、王哲男。獨董則自3席增至5席，新任獨董為林欣吾、劉錦龍、林秋綿、莊永丞、張紹源。

臺企銀受降息及呆帳提列增加影響，2020年合併淨收益218.69億元、年減5.78％，為近3年同期低點，稅後淨利47.01億元、年減30.18％，創近7年低點，每股盈餘（EPS）0.63元。其中，利息淨收益161.92億元、年減4.93％，手續費收入28.21億元、年減20.23％。

臺企銀今年營運狀況逐步回升，2021年上半年自結合併淨收益115.23億元、年增8.32％，稅前淨利28.5億元、年增達14.01％，稅後淨利24.63億元、年增9.1％，每股盈餘0.33元，優於去年同期的0.3元。

展望今年，臺企銀總經理張志堅表示，隨著疫苗研發上市、各國施打促使疫情緩解，聯準會持續維持貨幣寬鬆，以及臺商境外資金回流帶動實質投資帶動，預期今年經濟成長率將優於去年，可望帶動臺企銀存款、放款及理財業務量成長。

同時，臺企銀汲取過往授信案失敗經驗，訂定授信精進方案，加強對客戶背景調查及掌控財業務狀況，目標精進專業審核職能及提升授信專業基礎，以掌握授信風險、維護授信資產品質及提升成案效能。

因應疫情加速數位金融浪潮發展，臺企銀近期設置數位轉型委員會，針對數位科技應用於營運流程、業務創新、跨業合作等推動數位轉型，提升營運績效，持續於網銀及行動銀行優化與開發創新功能，並與相關特店結盟合作打造客戶生態圈，提升數位品牌形象。