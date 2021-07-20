消息人士透露，美國州檢察長料將在本周發布規模高達260億美元的和解協議，解決美國三大藥品通路商和製藥公司嬌生（Johnson & Johnson）助長鴉片類藥物在全美氾濫成癮的指控。

消息人士表示，藥品分銷商麥卡遜公司（McKesson Corp）、卡地納健康集團（Cardinal Health Inc）和美源伯根（AmerisourceBergen Corp）合計估將支付210億美元，而嬌生將支付50億美元。紐約州周二料將宣布三大通路商與該州達成十多億美元的和解協議。

視同意和不同意和解的州和政府部門而定，最終的和解金額可能有所變動。有些州和政府部門可能拒絕該協議並自行提起訴訟，以期獲得更多和解金。

消息人士表示，預計將有40多個州支持這個全國性的和解方案，各州將有30天時間決定是否加入該全球協議，然後會有更多時間說服其城市和郡加入協議。

麥卡遜公司此前曾表示，三家藥品分銷商將在18年間支付這筆210億美元和解金，其中9成以上將用於補救鴉片類藥物危機，其餘用於支付原告的律師費和其他費用。

嬌生發布聲明表示，持續在敲定該協議方面取得進展，我們仍將致力於為涉及的各方提供確定性，並為有需要的家庭和社區提供重要的援助。

根據美國疾病管控與預防中心（CDC）數據，從1999年到2019年間，美國有將近50萬人死於鴉片類藥物過量。在新冠疫情期間，鴉片類藥物危機似乎更加惡化。CDC上周援引臨時的數據指出，2020年有 93,331人死於藥物過量，較前一年增加29%，並創下新高紀錄，其中因鴉片類藥物過量死亡的人數為69,710人，占比高達74.7%。