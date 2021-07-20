新北市一名陳姓男子在2019收到教育召集令，明確指出同年5月6日赴營區報到，但陳男因為想逃避此事，於是無故未到，事後遭函送法辦佯稱當日感冒發燒，並提出藥袋證明，但法官很快就查出，他的就醫紀錄明明是5月15日，且他提供的藥袋上無藥局名稱等資訊，所以不採信說法，最終依法將其判刑2個月，得易科罰金6萬元。

根據判決書指出，新北市24歲陳男2019年5月1日，收到由新北市後備指揮部寄送，同年5月6日赴「忠莊營區」報到的教召令，而且是本人簽收，但他後來卻無故未到，超過應召期限2日，於是被函送法辦，事後陳男辯稱自己當天感冒發燒才沒有前往，但有打電話通知當時的班長，並拿出1個健保特約藥局的藥袋為證。

但陳男裝病、睜眼說瞎話的行為，很快被法官調查後識破，直言陳男當年5月間，只有5月15日的就診紀錄，且他提出的藥袋證明，未記載藥局名稱、地址、電話等資訊，因此對於其說法存疑，加上陳男也沒有提供任何證明來完成請假程序，所以最終法官認定他在卸責，審酌後，表示陳男為後備軍人，明知受主管機關教育召集後，應於指定時間、地點報到，竟無故超過應召期限2日，未參加教育召集，影響國家對教育召集應召員訓練、國防安全及後備管理的有效性，最終依妨害兵役法將他判刑2個月，得易科罰金6萬元。全案可上訴。