教育部今天公布今年師鐸獎獲獎名單，共計選拔出72名獲獎者，其中校（園、院）長15名、教師55名、軍護人員2名；依教育階段別，則有國小32名、國中12名、高中職16名、特殊教育2名、大專校院10名。教育部預計9月27日安排獲獎教師於於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎。

今年師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位等受理報名初審後依限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士等代表組成17人決審小組，選拔出72名獲獎者。

教育部表示，如疫情許可，預計將於9月27日安排獲獎教師於於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，每位獲獎者可獲頒總統獎座1座、行政院院長獎章1座及教育部部長獎狀1幀，並於疫情緩解後安排出國考察活動及請所屬主管機關（單位）核予記功1次，以茲鼓勵。

獲獎的國立鳳山高級中學老師曾珍，她的教育裡念是：以尊重每個孩子差異性與獨特性，努力找尋並點亮她們生命的光！小華因外配子女的身分從小備受排擠，曾老師發現後常公開鼓勵小華，找機會與她閒話家常：「外配子女的身分是妳與眾不同的優點，並不是缺點，不要因為別人幼稚的偏見傷害自己。」

台北市北投區立農國小英文老師阮玲，致力於補救教學及扶弱的工作，透過早自習、課間、午休時間讓孩子知道「老師在乎你。」她說：「如孩子無法藉由我們提供的方法學習，何不用他們學習的方法教他們。」用孩子的語言、放慢速度陪伴，用活動提升學習動機、製造成功經驗增加孩子信心，將補救教學系統化、適性化，彈性調整課程內容，讓孩子愛上英文課。

任職新竹市香山區茄冬國小的仰孟宣老師說：「教育是一種陪伴，是弱勢孩子希望的火光。」某天一位具暴力傾向、不愛學習的孩子跟仰老師說：「老師，發生事情的時候只有你會先聽我說，不跟我生氣、不罵我，還有找好玩的數學遊戲給我玩，偷偷跟你說，我很挺你，只有你的作業我有努力完成喔！」當仰老師聽到這些話時，非常震撼且感動，深深體會到老師對孩子的影響有多麼重要。