實施不到半年的《深圳經濟特區個人破產條例》首案出爐。據重整計畫指出，案主梁先生需在清償100％本金，債權本金外的其他債權額調整為0，重整計畫執行期限則要求從獲批日起的36個月內執行完畢。這意味大陸第一宗裁定批准個人重整計畫的案件落定，「個人也可以破產」的時代正式來臨。

根據新浪金融研究院查詢深圳個人破產案件資訊網發現，從案件編號來看，目前已有超過500宗個人破產申請被提交，並有多宗已進入相關流程，此次已終結的梁先生破產重組案件正是其中之一。

據大陸媒體報導，今年35歲的梁先生在2018年選擇藍牙耳機市場創業。由於沒有穩定的客戶資源，加上受新冠肺炎疫情影響，銀行債務越壘越高且無力全部償還。今年3月10日，梁先生向深圳市中級人民法院提出了個人破產申請。

截至破產申請提出日，債務總額約75萬元（人民幣，下同），而其僅有3萬6120元存款、4719.9元住房公積金，每月固定薪資約2萬元且無房產、車輛等財產。

據深圳市中級人民法院公開的民事裁定書顯示，梁先生重整計畫草案的內容包括債權調整方案，申請債權本金100％清償，但債權本金外的其他債權額調整為0，同時提出債務清償方案，重整計畫執行期限為獲批日起的36個月內執行完畢。