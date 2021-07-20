距離7月26日預計解封日不到一周，本土疫情仍未完全清零。醫師陳志金指出，若根據東南亞的新加坡經驗，他們於本月12日宣布放寬管制，結果一周後單日冒出172例確診，創一年來新高。陳志金認為，新加坡疫苗施打率算高的，台灣這兩個月來也不差，但仍要非常注意，尤其是移工、夜店群聚。

陳志金在臉書粉專「ICU醫生陳志金」指出，新加坡的疫苗施打速度算是東南亞最快的，國民至少接種一劑的比率已超過70%。正因為疫情控制良好，新加坡政府於7月12日宣佈放寬管制，不料7/19日一天激增172例確診個案，創下一年來新高！

其中兩個比較大的群聚，分別在KTV夜店和漁港（移工）；新加坡上一波移工群聚發生在去年4月，花了近5個月才控制下來。

陳志金認為，台灣能在短短兩個月內，從一天最多超過500人，到最近的個位數，表現已相當不錯。這兩個月來的疫苗施打率，也愈來愈高，但真的可以完全解封了嗎？

「移工、夜店群聚仍要非常注意，即使疫苗施打率高，還是有可能爆發疫情，絕不能輕忽」，陳志金並以美國為例，沒打疫苗者的大流行，代表即使覆蓋率達7成，恐怕還是不夠。

最後，陳志金說：「有疫苗的時候，能打還是儘快打！」