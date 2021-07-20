宏達電今日召開股東會，由董事長王雪紅主持，王雪紅在致詞時表示，宏達電VR生態系統在VR逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機，能在不久的未來，創造出更佳的營運績效成果，而面對電子產業缺料困境，宏達電財務長沈道邦表示，備料都有長期部署，不會有缺料的影響，股東會歷時半小時順利結束。

王雪紅在致詞時表示，宏達電DeepQ健康醫療事業部在Covid-19疫情期間，整合醫學與人工智慧技術所發展的兩項應用內容 「疾管家」跟「疫止神通」，現在都正在防疫的數位前線扮演著重要的角色，「疾管家」跟「疫止神通」這兩項應用內容都獲頒「防疫獎章」的肯定。

她指出，疫情影響至今已長達一年多，全球數十億人的生活方式面臨許多限制，不過疫情也成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR會議應用在工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容，由於無法隨意出門逐漸成為常態，原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上。

王雪紅進一步表示，宏達電憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合、全方位解決方案，已在VR逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機，她感謝這一年來所有股東的支持，並期盼2021年又是宏達電另一個豐收年，宏達電涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，能在不久的未來，創造出更佳的營運績效成果。

會中有小股東針對聯貸案、中國教育市場、半導體供應鏈提問，王雪紅表示，半導體供應吃緊，相當感謝供應鏈支持，沈道邦則補充，備料都有長期部署規劃，不會有缺料的影響，而去年啟動的聯貸案，沈道邦也表示，今年核心技術相當成功，也打入B2B市場，邁入軟體應用解決方案，聯貸案是為中長期營運預估做準備，至於教育市場耕耘上，王雪紅表示，宏達電在中國的教育市場做得相當不錯，宏達電培育的師資是邁向全世界。