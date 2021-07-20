「世界球后」戴資穎昨（19日）代表中華隊前往日本參加東京奧運，因在IG限時動態曝光搭乘經濟艙、入住三星級飯店，引爆民眾怒火，質疑體育署等相關單位的做法，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌為此道歉。靠直播闖出名聲的連千毅聽聞該事非常不滿，除了在直播狂罵體育署，更大手筆贊助20萬給戴資穎，希望她能住好一點的飯店。

連千毅昨（19日）晚間開直播幫忙叫屈：「球后戴資穎別委屈，我贊助20萬給妳奧運住宿補貼，奧運得金牌，世界第一，加油！」他看不下去戴資穎身為世界級球后，都替國家打到全球第一了，結果讓她搭經濟艙，連下榻的飯店都很寒酸，忍不住痛批：「你要知道人家什麼人要擺在什麼位子，她今天走到那個程度走到巔峰了，你去看這些體委會怎麼選人家去參加奧運，這是人家拚生拚死從小練習，為國去爭光四年也才一次而已，這電視一個兩塊床，連個最基本的書桌都沒有」。

連千毅氣不過戴資穎沒被善待，光罵體育署等相關單位就花了14分鐘，最後直接指著前方的厚厚千元鈔票，「我贊助20萬，戴資穎妳去住好一點，馬上去刷卡，戴資穎的家人、經紀人馬上跟我聯絡，馬上匯給妳家的人，我說到做到」。連千毅認為這些選手要為國爭取金牌，應該就要安排住高檔飯店，而不是一天2000塊的，難怪留不住人才。

戴資穎今（20日）上午在IG限時動態感謝大家的關心，表示選手村離球場50分鐘車程，但現在入住的飯店離場館只需要10分鐘，「可以住在離場館近的地方，省去搭車的時間，獲得更多的休息時間，是非常好的事情。」並透露「早上要開始訓練，加油。」