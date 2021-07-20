呂姓男子與曾姓妻子與經營烏克蘭代理孕母的林姓夫婦簽約，付款了84萬多元後，雙方鬧翻告上法院，台灣高等法院認定代理孕母約定屬違背公共秩序及善良風俗，無效，判令林姓夫婦須給付尚未返還的31萬8400元，另因侵害名譽及隱私須賠8萬元，全案定讞。

呂姓夫婦提告主張，他們與林姓夫婦簽定申請烏克蘭代理孕母合約書，約定安排他們至烏克蘭，聯絡接洽烏克蘭仲介，提供捐卵者資料供挑選，再安排他們進行取精與捐卵者之卵子體外人工授精後，植入代理孕母體內之療程。

他們簽約後陸續給付84萬0900元，不料對方竟在臉書社團公布他們的健康及醫療情形，並稱「呂氏夫妻設計友人意圖獲取免費烏克蘭之旅」等語，侵害伊等名譽權，林姓夫婦須返還簽約金並賠償非財產上損害。

高院審理後認為，代理孕母契約就孕母提供生殖細胞及所生子女給付報酬之約定，使生殖細胞、子宮及懷孕生子行為得以金錢化，成為交易之標的，使人類之生命得以金錢予以衡量，悖於現今尊重生命及人性尊嚴之普遍社會通念之倫理道德標準。

高院指出，代理孕母契約違反尊重生命之國家社會利益及公序良俗屬無效，林姓夫婦尚未返還的31萬多元須給付，另林姓夫婦公布個人之身體健康及醫療情形，無關公益及正當性，侵害隱私權及名譽權，另須再賠償8萬元確定。