永豐金（2890）20日舉辦110年股東會，由金控董事長陳思寬與總經理朱士廷帶領高階經理人出席主持，今年因防疫考量除了主場地外還規劃了五個副場地，共10多名股東到場，另同步以視訊轉播股東會。股東會中通過2020年盈餘分配案，每股配發0.7元現金股利，若以19日收盤價計算，現金殖利率達4.84％。

陳思寬指出，2020年全球疫情反覆多變，在總體經濟環境諸多不確定因素下，永豐金控憑藉發揮「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大核心，繳出2020年合併稅後淨利新台幣122.41億元的成績單，每股稅後盈餘新台幣 1.09元、權益報酬率8.05％。永豐金控2020年底每股淨值為13.83元，合併資產突破新台幣二兆元大關，寫下新里程碑，年成長率高達16.92％。

陳思寬指出，能有這樣成績單代表永豐金控五大經營主軸「強化資產配置、提升手續費收入、衝刺海外收益、積極進行數位轉型、深化公司治理、永續發展與風險控管」、均已展現具體成效。。2020 年永豐金控權益報酬率已躍居同業前段班，永豐金控暨旗下子公司總數由27家減降至24家。

展望2021年，朱士廷認為，今年會是牛（扭）轉乾坤的一年，由於疫苗已開始施打，未來疫情可望受到控制，經濟活動應可逐步恢復正常，預期全球景氣將由 2020年的-3.5％轉為5.5％的正成長。

在臺灣方面，朱士廷認為，由於電子與資通信產品訂單暢旺，預期2021年出口續有良好表現；消費方面，因國外旅遊尚未解禁，國人可望將國外消費轉向國內，民間消費將大幅成長。此外，「投資臺灣三大方案」效益持續發酵、政府加速執行公共建設等，可望延續國內投資動能，預估2021年全年將有4.64％的成長。

朱士廷指出，永豐銀行於2019年推出「大戶 DAWHO」整合數位帳戶，提供隨需、便捷 與安全的金融服務，備受市場好評，開戶數已位居市場前三大，另外也積極參與臺灣及亞 洲金融市場各項金融交易操作，外匯、利率類、權益證券類及其衍生性金融商品交易平台建 置完整，為亞太地區主要造市交易商。