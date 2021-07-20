主持人李培禎6月中旬確診確診新冠肺炎，她原本打算飛往加拿大探親，搭機前做PCR檢測發現確診，李培禎進入集中檢疫所隔離，10天後靠免疫力打敗病毒，而李培禎近日也終於回到加拿大，不過媽媽一句話卻讓李培禎很揪心。

李培禎日前帶著一對兒子回到加拿大，母子三人配合防疫措施，要先居家隔離兩週，李培禎也在臉書透露：「我媽做好兩個蔥油餅送來給隔離中的我，我們吃了一個，一個留到今早當早餐。」李培禎看孩子吃得開心，她就另外做三明治，李培禎開心向家人說「蔥油餅我小孩很愛吃，吃光光」，結果媽媽第一個反應則是問：「那她小孩吃什麼？」

儘管李培禎已是雙寶媽咪，不過媽媽仍心繫李培禎，讓網感動不已：「看到最後一句馬上噴淚」、「好感人 不管幾歲永遠是媽媽的孩子」、「真的好有感喔！媽媽永遠擔心自己孩子是否吃飽穿暖」，也釣出李培禎回應：「不管孩子多大是吧」，同時，李培禎也感性寫下：「親子關係或許是世界上最不平等的關係」，更是感動眾人。

選美出身的李培禎曾獲選為溫哥華華裔小姐選美冠軍，她跟國產實業小開老公林谷樺在2012年結婚，育有一對兒子，而這回李培禎隻身帶著雙寶回加拿大，她也發文表示：「因為孩子爸爸得工作，這次我就自己帶他們回來」，笑稱自己是「假性單親媽媽」，不過李培禎要做飯、打掃，也要找時間陪孩子玩，也讓她直呼，有點分身乏術。

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