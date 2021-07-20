5月本土疫情爆發，使得臺灣2021年的經濟成長表現暫時中挫，中華經濟研究院長張傳章20日表示，台灣經濟穩固的基本面並沒有被病毒打倒，內需的民間消費因管制措施而受挫，外貿部門則因全球經濟景氣復甦的持續成長帶動，今年經濟成長率仍將更上層樓，中經院預估全年經濟成長率可望達到5.16％，為2010年以來之新高紀錄，惟該值略低於主計總處的估值5.46％。

中華經濟研究院20日舉行2021年第3季臺灣經濟預測視訊座談會，除了發布最新台灣經濟數據預測，同時邀請多位財經學者專家進行與談。對於2021年台灣經濟成長率的預測，此次是中經院第三度上修，相較第一次公布的2020年10月時的3.42％估值，增加了1.74個百分點，距前次2021年4月的估值，則增加0.36個。

與談來賓之一主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，由於製造業的防疫成效良好，支撐了台灣上半年出口表現，而以國內產能為主的台積電等主要產業仍繼續擴大資本支出，台灣產業有國際競爭力及強勁需求，加上大型綠能相關投資也持續進行，下半年的經濟成長可望延續。

張傳章指出，就成長模式觀察，2021年台灣經濟會呈現「外熱內回溫」情勢，內外需求的貢獻度各半，各約提供約2.58個百分點在支撐國內經濟成長率。國內需求雖因民間消費活動受疫情干擾而成長受挫，年增率在上半年負成長(-2.42％)情形下，全年年增約1.25％，對GDP貢獻率約0.60個百分點，真正重要是國內投資在扮演內需的重要支撐。

基於國內疫情發展充滿不確定性，中經院此次亦指出疫情對台灣經濟衝擊可能程度的三種模擬情境，中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，假設疫情管制措施延至2021年底才有效解除，且對外貿導向的製造業出口造成顯著影響，包括工業區及科學園區染疫擴大等等，國內經濟成長率將由目前基準預測的5.16％下降至3.78％。「目前的基本情境假設會降到二級警戒，部份開放觀光景點、內需經濟活動，有助於服務業部份恢復提供就業機會。」