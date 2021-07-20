放別人鴿子不是一個好習慣，不僅浪費邀約者的時間，更是不尊重他人的表現，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、天秤座的人最常在與人邀約後爽約，他們的個性說變就變，總會在出發前優柔寡斷，最終選擇不赴約，因此容易給人不守信用的印象。

▍1.水瓶座

作為風象星座，水瓶座總令人捉摸不透。他們有時有點孤僻，會想方設法拒絕別人的邀約，即使答應赴約，最後也不一定會現身，雖然看似很沒信用，但實際上，是因為他們的想法時時刻刻在變化，因此不敢貿然答應別人任何事情，因此在約會這件事情上，水瓶座是公認的爽約王。

▍2.雙子座

雙子座是一個古靈精怪的星座，想法多變，幾乎沒人能跟上他們活躍的思考模式。在與人有約時，即便他們已經打扮好，並準備出門，也可能因為瞬間改變想法而拒絕赴約。任誰也猜不出他們為什麼爽約，但他們就是如此任性。

▍3.天秤座

天秤座個性善良隨和，對每個人都很友善，他們不太會拒絕別人，一來是因為不好意思，二來是因為不想當壞人。因此每當有人提出邀約，他們總會先委婉地答應，直到要出發前，他們才會開始優柔寡斷，不知道自己該不該去赴約，導致常常放別人鴿子。