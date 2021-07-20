海運市況依舊供不應求，陽明、萬海分別在法說會及股東會釋出正向展望，對下半年營運展望樂觀。不過，在美股重挫拖累台股跌破月線17730點支撐下，貨櫃三雄表現走弱。

受美股重挫影響，台股今天早盤一度下跌超過220點，航運族群表現疲弱，長榮一度逼近跌停價，低點至169元。萬海下跌22元，低點至264元，陽明下探171.5元，下跌16.5元，陽明、萬海均失守5日、10日與20日均線；三雄午盤跌幅在6%至8%。

時序進入傳統海運旺季，且缺船、缺櫃問題依舊難解，在市場需求強勁下，陽明、萬海對後市展望審慎樂觀。

陽明海運總經理杜書勤指出，海運市場供需失衡，運價可望維持高檔，市況依舊供不應求，下半年整體營運樂觀可期。

塞港問題嚴峻，船舶周轉率下降，船班減少約20%至25%。陽明指出，西歐遭遇嚴重洪災，歐洲內陸運輸受到影響，歐洲港口更混亂，缺櫃問題雪上加霜，認為貨櫃、船期回歸常態仍需一段時間。

萬海股東會今天登場，對於後市看法，萬海也指出，Delta變種病毒擴散，歐美港口壅塞更嚴重，且問題更蔓延至亞洲，像是新加坡、香港、中國華南地區、韓國釜山都出現塞港。且市場需求強勁，全世界閒置運力小於0.7%，處在歷史超低水位，代表能用的船都已經投放到航線上。

長榮股東會將在明天壓軸登場，屆時由公司高層親自主持，將進一步說明市況，另外，長榮也將在明天恢復正常交易，不再受限於分盤交易。（編輯：黃國倫）1100720