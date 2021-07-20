呂姓男子去年1月躲在台北捷運地下街女廁，襲擊進來上廁所的女子，從後環抱襲胸，見女子反抗，竟還推女子頭去撞牆，因而挨告。呂男被逮後認罪，但辯稱有疾病無法控制性慾，台北地院不採信，依強制猥褻、傷害罪判呂男應執行8月徒刑，得易科罰金24萬元，可上訴。

檢方起訴指出，呂男2020年1月24日下午，躲在台北市中正區忠孝西路地下街K7的女廁隔間，待被害女子如廁完畢，到洗手台洗手時，突然衝出隔間，從後環抱女子，並撫摸女子胸部。

女子嚇得掙扎反抗，呂男竟失控把女子推倒在地，再抓住女子的頭撞牆壁2、3次，害女子頭部鈍挫傷、皮下腫脹後才離開。路人聽到女子求救，趕緊協助報警逮人。

呂男被逮後認罪，但辯稱犯罪當下缺乏辨識能力，無法控制性慾；法官根據呂男在偵查期間的供述，認為呂男以前有性慾時，知道要自慰解決，犯案時還會挑選年輕弱女子下手，顯然仍有控制力，因此不採信其辯詞。