員警在長安路與長安東路口發現婦人，婦人對於員警的詢問均答非所問，只好耐心安撫。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前太平區1位近80歲的王姓婦人，深夜11點多竟離奇離家外出，著急的家屬發現後趕緊到坪林派出所報案，員警受理後並依據家屬供述之特徵調閱附近監視器，得知婦人大致行走之方向，並派警網沿路搜尋，幸運地在30分鐘內即傳來好消息，副所長葉武翰在長安路與長安東路口找到婦人，順利通知家屬領回，始結束這場驚魂記。

太平警分局坪林派出所副所長葉武翰、警員白青諺日前凌晨12點多接獲民眾報案，稱「家中患有嚴重失智症的母親不見了，疑似隨身帶著房間內的棉被出走。」

葉武翰得知後通報線上巡邏人員加強協尋，由警員白青諺調閱住家附近監視器，確認婦人外出行經方向，影像中發現婦人手中確實拿著棉被，員警推測婦人徒步應該走不遠，依據特徵隨即展開梭巡，果然皇天不負苦心人，約30分鐘許即傳來好消息，葉武翰在長安路與長安東路口發現婦人，婦人對於員警的詢問均答非所問，除耐心安撫將其帶返派出所安置外，並由值班員警通知家屬前來領回。

家屬得知後連忙趕到派出所，確認是母親無誤，隨即鬆了一口氣，並表示「母親年邁且患有嚴重失智現象，非常感謝警方的為民服務，否則還真不知道會發生什麼事，爾後會特別注意母親動態，避免發生憾事。