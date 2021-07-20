實價登錄2.0新制已於7月起正式上路，不動產交易實價查詢服務網也順勢提前於5月間更新介面，並自7月起提供更多元化的揭露內容。

中信房屋研展室副理張漢超表示，新版介面所提供的查詢方式，不僅版面呈現一目了然，還能迅速以指定條件找到搜尋的案件，對於想要在買屋前瞭解行情的消費者而言，新版實價查詢服務網可以提供更便捷的不動產交易資訊。新版網站共有「地址完整揭露、查詢案件排序、比較清單、交易案件分享」等4大便利使用者的新功能。

張漢超說，過去在實價案件尚未完整揭露地址時，使用者想要查找特定標的時只能以經驗自行判斷，判斷準確度因人而異，但現在地址完整揭露後，直接就可以地址找到標的，不用再猜疑是否有誤差，大幅提升查找案件的精準度與效率。

其次，過去舊版查詢的結果，只能依據下拉清單有限的欄目進行排序，新版介面則是直接點選表格上的標題欄目即可排序，且可排序的欄目較多，便利使用者找到要搜尋的案件。

另外，想要知道購屋地點附近的成屋行情，除了透過房仲取得資料外，自己若是要透過交易實價來查詢，過去每筆交易案件都得各自點入才能看到內容細節，也無法多筆資料同時比對，但現在只要將案件加入比較清單，並點選清單列印，即可匯出Excel資料表，除了案件基本資訊外，包括樓高樓別、建物現況格局、車位總價等欄位都會呈現在資料表中，案件間的差異一目了然。

最後是交易案件分享。每筆案件現在都能透過FB與Line進行分享，相較於過去轉傳查詢結果只能用複製貼上或擷圖的方式，現在只要登入相關社群軟體，就可以將案件轉傳分享，資訊傳遞更方便。

不過張漢超也指出部分在新版調整的功能，例如多條件查詢下的平均單價自動計算的功能在新版中就只能在地圖功能中使用；此外在地標查詢的部分，也改為必須透過層層選單選擇，無法利用關鍵字直接查找。