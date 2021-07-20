台灣的奧運代表團在昨(19)日正式出發，卻被發現本次奧運代表團的選手竟只能乘坐經濟艙，但隨行的官員卻可以爽坐商務艙，這引爆民眾的不滿；對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，重點不是「是否坐商務艙」這件事，而是他們「被怎麼看」，而他們都必須承認，這件事情安排錯了。

Kolas Yotaka昨晚在臉書發文指出，相信在選手的心中，重點當然不是坐不坐「商務艙」，或今晚睡幾星級的飯店，而是面對自己在台灣選擇擔任「運動員」這種職業，長年以重複且高強度的身體、心智訓練、以行銷國家品牌而存在的職業，到底能不能換來社會的尊重。

Kolas Yotaka表示，從台灣出發的任何一位國手，都代表台灣，很有可能在接下來幾天登上國際舞台，讓國際處境艱難的台灣，又可以站出去一次。運動員跟外交官、代表國家出訪的國會議員、或出席國際談判的政府代表一樣尊貴。政府唯一處置的措施，就是小心呵護一切，營造選手奪牌的條件。運動員不是高級臨時勞力工，他們是國家品牌。

但這次卻發生這種對運動員毫無尊重的事件，Kolas Yotaka感到相當遺憾，指出運動員職業生命短促，且後續出路未知。若從入行的這一刻就不被理解，誰還願意為這個行業（國家）付出？這是體育機關必須好好思考「商務艙」以外的問題。