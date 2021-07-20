受到新冠肺炎疫情衝擊，全國防疫警戒三級延長至7月26日，因應不少民眾居家上班，用電需求大增，行政院日前宣布6月暫緩實施夏月電價，但各界及朝野都認為，暫緩實施夏季電價應延長至7月。據悉，經台電評估後，7月夏季電價可望繼續凍漲，預計本周四行政院會拍板後就會對外宣布。

因應疫情影響，民眾在家時間拉長，用電需求增加，導致電價支出也增加，朝野立委皆提出暫緩實施夏季電價建議，行政院日前從善如流，宣布6月電價凍漲，但7月傾向恢復實施夏季電價。

不過隨著疫情變化，全國三級警戒延長至7月26日，許多基層民眾都期盼7月電價繼續凍漲，以減輕生活壓力，民進黨立法院黨團也積極與行政院、經濟部溝通，希望能夠審慎評估7月電價凍漲的可行性。

行政院官員表示，經過整體綜合評估後，規畫將此案列在本周四行政院會議程討論，預料7月電價凍漲機率很大，可望當天拍板定案。