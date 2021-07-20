東京奧運中華代表團昨啟程赴日，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議，對此，台北市議員羅智強痛批，雖然官員不把總統承諾當一回事很白目，「但我們的蔡英文總統，又什麼時候把自己的承諾當一回事過？」

有網友翻出2016年蔡英文在選手出征里約熱內盧奧運前致詞時，曾表示要增加體育經費，讓選手和教練都能搭乘商務艙出國比賽的相關新聞。如今發生座位分配爭議，也遭批承諾跳票，雖蔡英文與行政院長蘇貞昌都已為此事道歉，但仍無法平息各界怒火。

羅智強今（20）日在臉書表示，奧運選手搭經濟艙這件事，反映的是這個政府的漫不經心，不把承諾當一回事；而隨行官員也許依規定可以搭商務艙，但也沒把總統的承諾當一回事，沒有去思量選手才是此行的主角，自己的任務是讓選手保持最好狀態參賽、為國爭光。

戴資穎昨在IG表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖／摘自戴資穎IG）

若真的商務艙不夠，羅智強認為，就應該把位置讓出來，或者和選手一起搭經濟艙，不過話說回來，雖然官員不把總統承諾當一回事很白目，「但我們的蔡英文總統，又什麼時候把自己的承諾當一回事過？」

羅智強並提到，民進黨在野反萊豬，執政進萊豬；在野挺公投，執政閹公投；在野護藻礁，執政毀藻礁，痛批「當總統自己都把自己曾經莊嚴承諾過的事當屁，又怎麼去責怪底下的官員把自己的話當屁呢？」

此外，羅智強也想起一件往事，2013年他擔任總統府副秘書長時，應邀到美國訪問，除了隨行總統搭專機出訪外，是他第一次一個人赴美公務旅行。總統府副秘書長是特任部長級的政務官，依規定出國公務訪問可以搭商務艙，但他告訴秘書想搭經濟艙，他說「不要浪費錢，我是一個對空間無感的人，對我來說，搭商務艙和經濟艙都覺得很舒服，就幫國家省點錢吧」。