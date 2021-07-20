新冠肺炎疫情帶動線上「防疫蔬果箱」商機，不過網路訂購蔬果無法像市場購買直接確認品質，雖能參考「產銷履歷」，也可能有標示不實或竄改疑慮產生，專家認為，若能將具有「難以竄改」和「防偽機制」特徵的區塊鏈技術，運用到產銷履歷機制，更能協助把關，讓消費者安心購買。

「君貴國際有限公司」董事長、好食好事加速器業師鍾佩君

「好食好事加速器」輔導業師、君貴國際董事長鍾佩君指出，生鮮蔬果在種植過程易受環境、氣候、病蟲害等多重因素影響，造成產量與品質不穩定，加上保鮮不易，導致台灣的水果出現品質非常好，卻缺乏國際競爭力的現象。

「臺灣金融科技股份有限公司」董事長、好食好事加速器業師王可言

她認為，目前的產銷履歷機制，對於生鮮蔬果品質難以標準化的問題也難以掌控和有所助益，另外，紀錄程序若太繁雜，也會影響到生產者的加入意願。

「透過區塊鏈技術，或許都可以解決。」另一位業師、台灣金融科技董事長王可言指出，「難以竄改」和「防偽機制」是區塊鏈的特點，除能預防品牌商標遭人冒用或侵權，有效維護商譽，還能透過加密技術將特殊的栽種技術等商業機密內容，分享給特定的授權者解密、調閱。

王可言也不諱言，目前區塊鏈技術仍難以普遍應用到產銷履歷機制上，一個是成本問題，一個是傳統農業生產者，對新科技的應用較陌生。

鍾佩君也建議，台灣的蔬果產業要具有國際競爭力，除了要有具公信力的區塊鏈產銷履歷機制外，生產者也要更用心投入產品標準化的發展，才有機會讓世界看見台灣優良的農特產品。

好食好事基金會指出，若能將區塊鏈和物聯網結合，更能提高供應鏈的效率和透明度，大幅縮短農作物從產地到餐桌的時間與距離，像是近期熱門的「防疫蔬菜箱」就是能夠加以運用的服務產品。

好食好事基金會是頂新和德基金捐助人代表魏應充於2017年捐助成立，為了扶植台灣的食農新創產業，基金會隔年成立台灣第一個食農新創加速器，免費提供入選的新創團隊為期4個月輔導課程，學員們的業師來自14大專業領域：農業、水產、生技、食品加工、AIoT、物流、電商通路、 商業模式、投資、企管、行銷、法律、專利、餐飲管理等。