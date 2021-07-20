屏東1名年約50歲女子小芳（化名）在市區大樓內經營工作室、做性交易，疫情期間不斷在網路上招攬客人；警方日前上門查緝，當場逮到1名剛「連結」完的少年走出房內，該少年坦承因小芳穿著低胸爆乳衣，一時忍不住連結了2次，警方也在屋內垃圾桶發現2個用過保險套，全案依違反社會秩序維護法偵辦。

屏東大同派出所執行網路巡邏時，發現小芳在各個社群平台用訊息暗示可從事性交易，警方近日循線到1棟大樓查緝，果然發現1名男子從小芳的屋內走出來，詢問之下對方即坦承做了性交易，之後上門盤查小芳的屋內，發現房間的垃圾桶內有2個已用過的保險套。

警方事後在小芳住所還搜出好幾十個未用過的保險套，小芳見人贓俱獲，也坦承從事性交易買賣。（警方提供）

男子向警方坦承，因為當時房間昏暗，又看到小芳穿著低胸爆乳上衣，興奮之下就連續發生了2次「人與人的連結」，沒料到才剛走出門就被警方逮住；警方事後在小芳住所還搜出好幾十個未用過的保險套，小芳見人贓俱獲，也坦承從事性交易買賣。

屏東警方表示，防疫期間警方加強查緝不法色情應召業者，持續清查汽車旅館、出租套房等易發生人與人連結的地方，以避免成為防疫破口。