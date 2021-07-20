新冠肺炎本土疫情有趨緩跡象，中央流行疫情指揮中心13日起鬆綁措施，北市電影院依照指引有條件開放，未料不到一周，昨先傳出確診民眾在台北京站威秀影城工作，欣欣秀泰影城稍早又宣布今日全面關閉消毒，北市府證實，秀泰旗下企業的確有員工確診。

秀泰影城上午在臉書粉專發文指出，欣欣秀泰影城配合防疫，今天7月20日全面關閉消毒，線上購票者系統將直接取消訂單並退款至原信用卡，退款工作天約7-14個工作天，實際狀況依各銀行公告為準；現場購票者可於8月20日前至影城現場進行退款事宜。

有網友表示，「不會是和worldgym長春店同個個案吧」，因為兩間地點很近，也有人抨擊「確診還出門看電影？有事嗎？」、「一定是中獎了」，也讓不少前往影城看電影的民眾感到人心惶惶。

對此，北市府證實，秀泰旗下企業蝴蝶谷的確有新進員工快篩陽性，因該員工辦公室與欣欣秀泰部分員工為同一辦公室，為求謹慎，欣欣秀泰影城今日暫停營業，主動請所有員工進行快篩，目前結果尚未出爐。