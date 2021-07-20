奧運的選手村只提供最基本的食宿設施，畢竟難以滿足所有的運動員，最知名的是美國第一代夢幻男籃隊在1992年巴塞隆納奧運爆發的風波，他們「集體出走」選手村，改住一晚900美元的豪華飯店，引來西班牙媒體批評「缺乏奧運精神」。那個年代的夢幻隊身價非凡，幾乎每個球員都是50大球星與後來的名人堂成員。

控衛史塔克頓(John Stockton)當時表示：「對我而言，所謂的奧運精神就是出去擊敗全世界的球員，而不是跟他們住在一起。猶他州的諺語說：印地安人不會和卡斯特將軍一起吃晚餐。」卡斯特將軍專打印地安人，他幹嘛和印地安人住一起？

話雖如此，美國女籃隊還是乖乖住在選手村，顯得男籃隊很大牌。夢幻隊中鋒大衛羅賓生(David Robinson)、尤英(Patrick Ewing)推說是選手村的床太小了，「我只是想找個能擠得下的地方。」這兩人都是身高213公分以上的巨漢。

麥可喬丹(Michael Jordan)提醒大家，他們可都是無償參加奧運的，花點錢升級住宿條件很過分嗎。魔術強生(Magic Johnson)說：「為了發揮最強戰力，我們必須有最好的休息。」既然身上有錢就不必看西班牙人的臉色。當時正好有個日本記者詢問喬丹：「被稱為神的感覺是怎樣的？」巴克利(Charles Barkley)借題發揮：「既然神跟我們同隊，神要住什麼地方，我們當然也要跟著住了。」

在沒有IG和臉書可以追星的年代，粉絲的行動力是很強的，夢幻隊吸引大量球迷守候在選手村外頭，大門外只有區區4位安全人員，其中一人甚至丟下工作、端起相機跟著球迷一齊追星。單以安全考量來說，夢幻隊躲進豪華飯店似乎是個好主意。唯有巴克利不怕，仍然赤手空拳上街閒逛：「我兩隻拳頭就是最好的保鑣。」

講大話也要有實力做後盾，最後夢幻隊圓滿完成「宣揚國威」的任務，以平均勝分43.8分痛宰各國代表隊，當時對上夢幻隊只要輸30分以內就算很有面子。同時西班牙的青少年球迷也發現：「巴克利不是惡漢嗎？他怎麼對我們這麼親切。」