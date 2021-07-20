天使隊大谷翔平20日在明星賽後首度登板「同場二刀流」，先發6局飆8K、無失分，無關勝負，「投手大谷」完成任務後還在第7局移防右外野，「打者翔平」則留下4打數無安打成績，天使以1比4不敵運動家隊。

運動家在第2局、第3局都以長打攻佔得點圈，特別是3局下大谷投出四壞保送之後被擊出二壘打，此時又碰上運動家核心棒次，但大谷頂著壓力K掉1人，再讓對手擊出內滾化解危機。

5局下，大谷對上左打者坎普(Tony Kemp)，兩人戰到兩好三壞，坎普終於果決出大棒但是被騙到，懊惱地直跺腳。6局下大谷更演出守備美技，投球之後立即反手接殺羅瑞(Jed Lowrie)的強襲球，總教練麥登(Joe Maddon)也喝采。

總計「投手大谷」此役用96球投6局，投出8次三振、1次保送，僅被敲3支安打、無失分，退場時雙方0比0，無關勝負，而他完成先發6局任務後拿起外野手手套移防右外野。

7局下運動家羅瑞亞諾（Ramon Laureano）敲出右外野3分炮，助隊打破0比0僵局，大谷翔平只能眼看小白球飛出全壘打牆。總計「打者翔平」4打數1安打，吞下1次三振，打擊率2成77。