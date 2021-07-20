嘉義縣太保市長黃榮利日前有感而發，在臉書PO文建議中央應對染疫死亡家屬及因疫苗施打死亡的家屬，主動提出補償與慰問。（取自黃榮利臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨資深黨員，嘉義縣太保市長黃榮利日前有感而發，在臉書PO文指新冠肺炎肆虐，導致國人已700多人死亡，但中央政府無人對家屬主動提出關懷，身為一名基層行政首長，他為死亡家屬感到不平與不捨，認為中央應對染疫死亡家屬及因疫苗施打死亡的家屬，主動提出補償與慰問。

黃榮利15日PO文以《一個有為的政府，豈能不聞不問！》為題，指新冠肺炎肆虐，導致國人已700多人死亡！迄今，中央政府無人對家屬主動提出關懷，只冷眼看這數目字一天比一天的增加！身為一名基層的行政首長，實為死亡家屬感到不平與不捨！

或許自身是一名執政黨員，不忍去苛責說政策有疏失，但實在對良心有所愧疚！在此沉痛呼籲政府，疫苗的採購費，在美國、日本、立陶宛與台積電、鴻海、慈濟的捐贈，已節省有100多億元之譜，這筆錢，理應對新冠肺炎導致死亡的家屬，及因疫苗施打後造成的副作用死亡家屬，主動提出補償與慰問「猶記得：有政府，會做事！？」

黃榮利說，機組員返國檢疫措施從「5＋9」變「3＋11」形成防疫破口，原來就是政府該面對、不能迴避的問題，但62席綠營立委都不敢講，「我替他們發聲」，強調自己是表達基層的聲音，也相信中央政府應該聽到了！