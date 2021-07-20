中鴻(2014)昨(19)日開出8月內外銷盤價，其中內銷盤價全面平盤，外銷為平高盤；整體第三季價格仍穩健向上，有助業績持續比第二季成長。下半年因低價庫存用盡，毛利率可能緩降，全年獲利仍將創新高。

中鴻7月內銷為平高盤，外銷仍開漲，8月則跟隨母公司中鋼，8月熱軋、冷軋、鍍鋅全面平盤，8-10月外銷盤價依產品及地區別每公噸調漲0~60美元。中鴻指出，雖目前煤鐵價格仍處在高檔，不過因國內目前受疫情及雨季影響，考量下游業者接單競爭力，因此內銷開出平盤。

中鴻受惠於熱、冷軋鋼品盤價逐步調漲，推升第二季營收達133.97億元，較上季成長23.7%，預期獲利也將同步成長。

展望下半年，公司認為，鋼市在供給限縮、需求成長，以及成本居高等因素支撐下，價格仍有一定漲價空間，需求端預期到年底都保持穩健，每月出貨量維持約18萬噸水準。

全年來看，法人預估，中鴻今年受惠價、量齊揚，營收挑戰逐季成長，但在成本逐漸墊高下，毛利率逐步緩降，獲利高峰預料在第三季，全年稅後淨利則可望創新高。

中鋼集團中鴻(2014)受惠第二季以來持續漲價，帶動營收持續比上季增長，獲利亦續增；自結4月每股淨利0.4元，5月每股淨利0.48元，4月加5月每股淨利約為0.88元；因6月產品報價大漲逾8%，帶動6月營收獲利再向上，整體第二季獲利持續比上季增長。

中鴻受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。前5月每股淨利已逾2元，約2.06元。