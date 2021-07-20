輕颱烟花逐漸逼近台灣，預計本周將會影響北部，有不少民眾開始關心是否會放颱風假，然而勞動部今（20）早卻公布，居家上班的勞工因為沒有通勤必要，不會有外出風險，所以不能以「颱風停班」為由放假，仍須上班。消息曝光後隨即引起熱議，有網友就忍不住哀號：「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，居家上班的勞工因為沒有出門的必要，不會有外出風險，因此就算縣市政府宣布停班，勞工也必須照常提供勞務，如果勞工堅持要放颱風假，雇主就可視作曠職。但黃維琛也強調，勞雇雙方可自行協議，決定居家上班者是否能夠放假。

對此有網友就在PTT上發文，指出颱風雖然來勢洶洶，但所有勞工都還是可以居家上班，若是不願意上班就會被視為曠職，另外如果家裡發生像是停電、淹水、土石流、走山等等災情，都需要另外舉證、請假，並經過老闆批准後才能生效，否則一率視作曠職，影響到考績和全勤獎金；種種條件看下來讓他忍不住哀號：「居家上班這麼好用，颱風假是不是走入歷史了？」。

文章發布後瞬間就掀起熱烈討論，不少網友對此都感到相當無奈，「從現在開始颱風天就是WFH」、「基本現在能WFH的職位，以後沒假了」、「以後颱風假=居家上班，傑出的一手」、「此例一開，老闆知道以後怎麼做了」、「我看哪天周末也要WFH都不意外了」。

但也有人認為勞動部的說法很合理，「其實滿合理的，災防是颱風來之前就要處理」、「颱風假本來就是怕通勤途中遇危險，都居家了還有什麼理由放？」、「老實說如果不通勤的確是沒理由放假」、「合理啊，居家已經夠爽了，還想怎樣」。