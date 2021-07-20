楊鎮浯縣長肯定老人家帶給地方更多的正能量，回饋地方的善心和愛心讓人敬佩。 （李金生攝）

吳氏夫婦熱心捐贈的救護車以電動擔架床取代傳統式擔架，讓長時間執勤的救護人員避免腰部受傷的職業傷害。（李金生攝）

楊鎮浯縣長肯定老人家帶給地方更多的正能量，回饋地方的善心和愛心讓人敬佩。 （李金生攝）

在金門經營鐵工廠逾半世紀，一向熱心公益的吳長壽、林秀琴夫婦今天捐贈新款救護車1輛給縣消防局金城分隊，楊鎮浯縣長肯定老人家的愛心帶給地方更多的正能量，回饋地方的善行義舉讓人敬佩。

吳長壽、林秀琴夫婦早年在金城民族路口經營復國鐵工廠，是全島第1家生產鐵門的工廠，產品廣為居民採購，後來隨著城區的商業發展，再回到小西門故里開廠擴大營業，為地方專業型工廠之一。

此次，他們捐贈的救護車是福斯最新型T6車種，除強化車輛警示作用外，也針對救護車醫療艙器耗材置放位置及空間進行規畫配置，在救護器耗材放置、收納及取用較現有救護車更加優化，並改用電動擔架床取代傳統式擔架，讓長時間執勤的救護人員避免腰部受傷的職業傷害。

另因應新冠疫情，這輛新款救護車也特別在醫療艙增設紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，確保救護人員和病患的安全。

楊鎮浯縣長向同住金城鎮東門里的「老厝邊」致敬，推崇他們夫婦二人打拚事業，數十年如一日之外，平日即十分熱心社會公益，在疫情嚴峻的此刻，這輛新救護車適時加入救護陣容，進一步充實地方的防疫、救護能量，未來鳴笛奔駛道路執行任務，帶來的是援救更多寶貴生命的正能量。