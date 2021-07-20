國產的高端疫苗通過衛福部核准緊急使用授權，由於沒有做到三期試驗，引發質疑，台灣維新召集人、前台南縣長蘇煥智臉書強調，不可強制人民當白老鼠！政府要讓人民對疫苗有選擇權，不應該強迫人民注射國產疫苗。

蘇煥智指出，衞福部通過高端疫苗依藥事法第48-2條，緊急使用專案製造。這個發展並不意外，畢竟5／28衛福部已經跟高端簽約採購，已經是先射箭後劃靶。

他說，第二期臨床試驗主要是針對安全性。第三期才是針對有效性的臨床試驗。在沒有第三期有效性的臨床試驗數據的前提下，僅憑「中和抗體數據」不劣於AZ疫苗的中和抗體結果，就准許緊急使用授權，台灣真的再創世界第一。但快也可能成為疫苗上的笑話。中國科興疫苗目前就面臨無效不被承認的問題。

他指出，而且「中和抗體」數據是否就是疫苗有效的關鍵主要指標，有得到國際權威的認定嗎？連專業界都非常岐異，陳培哲院士的觀點就是典型例子。

他說，這種免疫橋接的方式，雖然WHO曾有討論，但尚未形成正式的規範，而且還沒有一個國家採取此一標準。美國更是完全取消後續新冠肺炎疫苗的緊急使用授權。

他表示，過去採用「免疫橋接」的疫苗，都是成熟的疾病及疫苗。對於新冠肺炎病毒這種新的疾病病毒，能否適用，的確是個問題。

他認為，在專家強烈反對的情形下，衞福部仍然強制通過，是一個冒進缺乏公信力的作法。而且拿人民來當白老鼠！

他表示，雖然台灣給予高端疫苗授權製造，但在國際疫苗護照下，高端疫苗在國際上應該不會被承認。到時候政府也將被歸責。

他認為，疫苗愈多愈好。要讓人民有選擇權。如果國民黨四個縣市及柯文哲台北市政府，要比照永齡台積電模式，各採購捐贈500萬劑；政府應該樂見其成。