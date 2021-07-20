今天上午10點陸續發送疫苗預約簡訊，這一波主要是第六類、第八類、第九類和第十類與48歲以上的民眾會收到，但有網友表示，身邊好多40歲以下的朋友都有收到，甚至還有年僅19歲的網友說自己有收到，讓人好奇到底怎麼一回事？貼文引起熱議，網友分析兩個可能性，其一是朋友不知道自己屬第九類、再者可能是該縣市的老人都不打AZ，那當然就往下開放了。

一名網友今在PTT上發文表示，好幾個40多歲以下的朋友都有收到疫苗預約的簡訊，但明明系統平台昨天才說，7月20日上午10點起針對第六類、第八類、第九類和第十類與民眾62年以前（48歲以上）出生的民眾，大約有170萬人會陸續收到簡訊。

貼文引起網友討論，不少年紀小於48歲的網友透露，不知道為什麼，但他們明明年紀不符合卻有收到簡訊。「 我24有收到，實在覺得黑人問號」、「26歲，有收到，當完兵，無任何慢性病」、「 23歲兩款品牌都有勾，有收到簡訊」、「27歲已收到簡訊，預約週六打AZ」、「81年次有收到啦，舒服」、「19歲收到，這樣是可以打嗎？」

許多網友也很好奇，為什麼20多歲的年輕人可以收到預約簡訊，綜合大家的回應認為可能原因有兩個。首先是這些年輕人其實屬於第九類，患有罕見疾病或是一些高風險疾病，但自己並不知道，「8x收到的應該是第九類」、「第九類吧？也許不知道自己是」。

另外也有網友指出，應該是各縣市分開算吧？如果該縣市的長輩都不打AZ疫苗的話，應該就會開放往下打，因為朋友是基隆人，78年次這波也有收到預約簡訊。

中央流行疫情指揮中心15日在記者會上表示，每個城市的人數比例不一樣，會考量各縣市的接種站多寡，能接受的最大量，按照比例分配發送簡訊。