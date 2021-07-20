阿富汗地方媒體和目擊者指出，首都今天至少有兩枚火箭來襲且落點就在總統府附近，原本總統甘尼（Ashraf Ghani）即將對穆斯林重大節日「忠孝節」（Eid al-Adha）發表演說。

兩枚火箭來襲時間約為上午8時左右，整個重兵防衛的綠區（Green Zone）都可聽得到聲響。綠區是阿富汗總統府和美國等多國使館的所在地。

根據電視媒體，目前尚未傳出傷亡報告。事發時人在附近的甘尼等人，在聽到巨大聲響劃過天際後，仍持續參與「忠孝節」的祈禱活動。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1100720