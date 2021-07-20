火箭來襲落點就在阿富汗總統府附近 尚未傳傷亡 15:012021/07/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿富汗地方媒體和目擊者指出，首都今天至少有兩枚火箭來襲且落點就在總統府附近，原本總統甘尼（Ashraf Ghani）即將對穆斯林重大節日「忠孝節」（Eid al-Adha）發表演說。 兩枚火箭來襲時間約為上午8時左右，整個重兵防衛的綠區（Green Zone）都可聽得到聲響。綠區是阿富汗總統府和美國等多國使館的所在地。 根據電視媒體，目前尚未傳出傷亡報告。事發時人在附近的甘尼等人，在聽到巨大聲響劃過天際後，仍持續參與「忠孝節」的祈禱活動。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1100720 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 菲律賓在南海挑戰陸軍艦 宣示主權 - 國際 - 中央社 美發現超級抗體 能對抗多種變種新冠及冠狀病毒 - 國際 泰與印尼疫情失守引發陸疫苗效力質疑 BBC分析疫苗效力與外交目的 - 國際 氣候變遷異象？美海灘驚現45公斤巨大怪魚 - 國際 美國疫苗接種率停滯確診飆 拜登急喊快打疫苗 - 政治圈 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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